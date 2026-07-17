Pertamina Patra Niaga Sumbagut dan Polda Sumut Sinergi Percepat Normalisasi Distribusi BBM

JawaPos.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terus memperkuat sinergi untuk menjaga kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui dukungan pengamanan dan pengawalan mobil tangki BBM sebagai bagian dari upaya mempercepat normalisasi penyaluran BBM di Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan dukungan Polda Sumut berperan penting dalam memastikan proses distribusi BBM berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu hingga ke SPBU.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh Polda Sumatera Utara yang terus bersinergi bersama Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Pengamanan dan pengawalan yang diberikan membantu mempercepat proses penyaluran sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal," ujar Fahrougi.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumut melakukan pengawalan mobil tangki BBM menuju SPBU serta pengamanan di lokasi lembaga penyalur sehingga proses distribusi berlangsung aman, tertib, dan tepat waktu. Koordinasi juga dilakukan secara intensif bersama jajaran kepolisian di berbagai wilayah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Dwi Tunggal Jaladri, S.H., S.I.K., M.Hum., menegaskan komitmen Polda Sumut untuk terus mendukung kelancaran distribusi energi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

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"Polda Sumatera Utara berkomitmen mendukung kelancaran distribusi energi melalui pengamanan dan pengawalan agar penyaluran BBM berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami akan terus bersinergi dengan Pertamina Patra Niaga serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik," ujar Dwi Tunggal Jaladri.

Selain memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terus mengoptimalkan berbagai langkah percepatan distribusi melalui operasional Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki melalui skema spot charter, penguatan personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta optimalisasi suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw bersama Karo Ops Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Dwi Tunggal Jaladri. (Istimewa).

Berkat berbagai upaya tersebut, operasional Integrated Terminal Medan Group saat ini telah berjalan normal dan penyaluran BBM ke SPBU di Kota Medan maupun wilayah sekitarnya terus berlangsung dengan baik. Pertamina Patra Niaga juga memastikan stok BBM di wilayah Sumatera Utara berada dalam kondisi aman serta terus melakukan monitoring terhadap stok dan penyaluran guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.