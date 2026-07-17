Mendes Klaim Hadirnya Kopdes Merah Putih Tak Akan Mematikan UMKM dan Warung Kelontong

JawaPos.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengeklaim hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan warung-warung yang ada di desa. Dia menyebut Kopdes Merah Putih akan membangun kolaborasi dengan warung-warung tersebut.

"Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, karena sudah ada Badan Usaha Milik Desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan," kata Mendes Yandri dalam acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7).

Dalam berbagai kesempatan, Yandri sempat mengatakan bahwa, jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan, maka fungsinya akan dimaksimalkan sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Ia optimistis, pemerintah desa akan turut serta menyukseskan Kopdes Merah Putih. Itu karena 80 persen keuntungan Kopdes akan kembali ke masyarakat desa dan 20 persen keuntungan Kopdes menjadi pendapatan asli desa (PADes).

“Jadi saya kira pemerintah desa beserta seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi desa yang berbeda-beda tadi, pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Karena itu, Kemendes PDT bersama 10 Asosiasi menggelar Seminar Nasional yang menjadi forum publik untuk mendengar progres dari operasional KDKMP, sekaligus menyamakan persepsi kepada masyarakat.

"Maka kami buat Seminar Nasional yang mengundang hampir semua unsur yang ada di republik ini," ujar Yandri.

Acara tersebut diharapkan menjadi forum untuk membahas operasional KDKMP. Dia berharap lewat acara itu akan ada saran dari publik untuk KDKMP.