Kendalikan Inflasi, Tito Karnavian Fokus Daerah-daerah dengan IHK Tinggi seperti Kawasan Timur dan Aceh

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menanggulangi inflasi yang terjadi pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen.

Dia mengatakan, inflasi yang terjadi pada Juni 2026 disebabkan oleh dua faktor yaitu angkutan udara dan kenaikan harga bahan pokok seperti bawang putih, minyak goreng dan beras.

“Inflasi kita di angka 3,34 persen relatif terkendali, masih di bawah target nasional yang maksimal 3,5 persen,” ujar Tito saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7).

Tito mengatakan, pemerintah tengah memperkuat koordinasi untuk menstabilkan sejumlah harga yang menyebabkan inflasi pada bulan Juni 2026.

Ia menjelaskan, untuk kenaikan harga bawang putih dan minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Koordinasi antar kementerian dinilai perlu diperkuat.

“Bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang telah dikenakan juga harus cepat ditangani,” ujarnya.

Sedangkan untuk harga beras, penangananya akan dipercepat bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan, Bulog, dan maupun Badan Pangan Nasional. Tapi nanti prosesnya (akan dijelaskan) sebentar lagi oleh Bapak Menko langsung,” ucapnya.