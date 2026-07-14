Kendalikan Inflasi, Tito Karnavian Fokus Daerah-daerah dengan IHK Tinggi seperti Kawasan Timur dan Aceh

Mendagri Tito Karnavian fokus tambah suplai di daerah-daerah dengan inflasi tinggi 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menanggulangi inflasi yang terjadi pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen.
Dia mengatakan, inflasi yang terjadi pada Juni 2026 disebabkan oleh dua faktor yaitu angkutan udara dan kenaikan harga bahan pokok seperti bawang putih, minyak goreng dan beras.
“Inflasi kita di angka 3,34 persen relatif terkendali, masih di bawah target nasional yang maksimal 3,5 persen,” ujar Tito saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7).
Tito mengatakan, pemerintah tengah memperkuat koordinasi untuk menstabilkan sejumlah harga yang menyebabkan inflasi pada bulan Juni 2026.
Ia menjelaskan, untuk kenaikan harga bawang putih dan minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Koordinasi antar kementerian dinilai perlu diperkuat.
“Bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang telah dikenakan juga harus cepat ditangani,” ujarnya.
Sedangkan untuk harga beras, penangananya akan dipercepat bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan, Bulog, dan maupun Badan Pangan Nasional. Tapi nanti prosesnya (akan dijelaskan) sebentar lagi oleh Bapak Menko langsung,” ucapnya.
Lanjutnya, Kemendagri telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah, khususnya kepada wilayah dengan inflasi tinggi untuk segera menambah pasokan akan kebutuhan pokok.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu