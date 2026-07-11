Di Tengah Gejolak Energi dan Iklim, Industri Pupuk Perkuat Infrastruktur dan Pasokan Bahan Baku 

Pabrik pupuk Petrokimia Gresik/(Istimewa).
JawaPos.com - Di tengah tekanan geopolitik, perubahan iklim, serta fluktuasi harga energi dan bahan baku global, industri pupuk nasional terus memperkuat kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.
Langkah ini tercermin dari Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia, (Persero) yang terus menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika industri pupuk nasional dan global. Kinerja positif tersebut dapat dilihat dari capaian produksi dari tahun ke tahun.
Di mana realisasi produksi pupuk Petrokimia Gresik tahun 2025 sebesar 4.683.477 ton. Angka ini meningkat sekitar 105 persen dibandingkan kuantum produksi tahun 2024 sebesar 4.474.914 ton. Capaian positif berlanjut hingga Semester 1 2026.
Hingga Juni 2026, realisasi produksi pupuk mencapai 2.716.141. Angka lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yaitu 2.431.506 ton. Capaian ini semakin mengukuhkan kinerja operasional perusahaan mengingat target produksi pupuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 106% dari target tahun 2025.
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, mengatakan, kinerja positif maupun perjalanan perusahaan selama lebih dari lima dekade tidak lepas dari kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan menjawab berbagai tantangan.
Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi Petrokimia Gresik untuk terus mendukung swasembada pangan nasional sekaligus memajukan sektor pertanian Indonesia.
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"Di tengah dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta fluktuasi harga energi dan bahan baku yang masih membayangi industri pupuk, Petrokimia Gresik terus memperkuat fondasi perusahaan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi pertanian Indonesia," ujarnya saat memimpin Upacara HUT Ke-54 Petrokimia Gresik di Gresik, Jumat (10/7).
Lebih lanjut Daconi menambahkan, semangat Growing The Future juga diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari memperkuat fleksibilitas fasilitas produksi, meningkatkan keandalan infrastruktur bahan baku. Selain itu juga memastikan ketersediaan energi jangka panjang, hingga mempercepat transformasi menuju industri yang lebih berkelanjutan.
Salah satu langkah tersebut adalah memodifikasi Pabrik Fosfat I menjadi Pabrik Phonska V dengan teknologi Flex-Phos. Teknologi ini memungkinkan satu fasilitas memproduksi NPK Phonska, NPK Solid Granulation, maupun pupuk fosfat, sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung ketahanan industri pupuk nasional.
Untuk memperkuat pasokan bahan baku, perusahan juga membangun dua tangki asam sulfat dengan kapasitas total 40.000 ton. Setelah proyek ini selesai, kapasitas penyimpanan asam sulfat perusahaan akan meningkat menjadi 100.000 ton.
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