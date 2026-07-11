Lonjakan Biaya Hidup Dorong Tren Hidup Hemat di Kalangan Generasi Muda

JawaPos.com – Survei PwC Voice of the Consumer 2025 menunjukkan 50 persen konsumen Indonesia semakin khawatir terhadap kondisi ekonomi dan kenaikan biaya hidup, sehingga mulai mengurangi konsumsi dan beralih ke pilihan yang lebih terjangkau. Gen Z, sebagai generasi digital native, mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan.

Sejalan dengan semangat Society 5.0 yang mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, sejumlah kanal digital berlomba menjadi yang paling relevan untuk mendukung literasi keuangan dan perlindungan bagi generasi muda.

“Kami sangat senang dapat meluncurkan Levela bersama para mitra di Indonesia untuk membantu memperkuat ketangguhan populasi muda yang besar, yang semakin memiliki akses luas terhadap layanan keuangan serta membutuhkan keterampilan hidup yang sangat penting ini," Prudence Foundation Executive Director, Nicole Ngeow dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (11/7).

Levela merupakan platform digital edukasi keuangan gratis yang dirancang untuk membantu generasi muda Indonesia, terutama usia 18-25 tahun untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan sehari-hari.

Inovasi ini sekaligus mempersiapkan generasi muda future-ready yang cakap dalam berpikir kritis dalam pengelolaan keuangan di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara utama yang menghadirkan Levela, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas akses literasi keuangan di Asia dan Afrika.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, mengatakan bahwa membangun ketahanan finansial sejak dini sangat penting dilakukan. Melalui pembelajaran yang relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, platform ini membantu generasi muda membangun kebiasaan perencanaan dan pengelolaan keuangan secara bijak sejak dini.

"Di Indonesia, kami juga berkolaborasi dengan komunitas guru, sebagai bagian dari ekosistem pendukung, agar edukasi ini dapat menjangkau lebih banyak generasi muda dan memberikan dampak yang berkelanjutan," ujarnya.