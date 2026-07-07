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Nanda Prayoga
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.51 WIB

Harga Emas di Pegadaian 7 Juli: Galeri24 dan UBS Kompak Naik, Antam Stagnan

Ilustrasi emas Antam. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi emas Antam. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Selasa (7/7) menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Emas Galeri24 dan UBS kompak mencatat kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya, sementara harga emas Antam masih bertahan atau stagnan di level Rp 2.777.000 per gram.

Emas Galeri24 megalami kenaikan Rp 5.000 per satu gram dari Rp 2.648.000 menjadi Rp 2.653.000, sedangkan emas UBS mengalami kenaikan sebesar Rp 6.000 jika dibandingkan dengan harga pada perdagangan Senin (6/7) sebesar Rp 2.661.000

Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.441.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.492.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.243.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 135.871.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.391.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.653.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.667.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.442.000.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS

Antam

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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