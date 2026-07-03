Anggaran MBG Bakal Dipotong, Menkeu: Bisa Rp 270 triliun, Mungkin Turun Lagi ke Level Lebih rendah

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipotong. Dari semula Rp 330 triliun menjadi Rp 270 triliun. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi.

"Sekarang sedang diperbaiki. Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp 330 triliun turun ke Rp 270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran," kata Purbaya dikutip melalui akun YouTube Denny Sumargo @curhatbang, Jumat (3/7).

Menurut Purbaya, program MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan tidak akan mungkin dihapus. Karenanya, Pemerintah memilih untuk melakukan efisiensi anggaran di program intervensi gizi tersebut.

"Ini perintah Bapak Presiden. Gitu jadi nggak usah takut. Kalau program pertama pasti banyak bolongnya. Dulu juga yang berani datang ke MBG cuma saya kan, yang lain nggak ada yang berani. Itu pun ketika saya datang ke sana pada ribut," kata dia.

Purbaya mengakui bahwa program MBG masih banyak kelemahan lantaran baru dilakukan pertama kali. Dia berkomitmen, pemerintah akan lebih berhati-hati lagi untuk ke depannya.

Adapun, Kepala BGN Nanik S Deyang, juga sudah berkoordinasi dengan Kementeriannya untuk ikut memonitor pelaksanaan program MBG.