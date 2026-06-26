Anggaran MBG Dipangkas Signifikan, Menkeu Purbaya Siap Perketat Pengawasan di Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah akan melakukan pemangkasan anggara Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai informasi, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kepala BGN saat melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, (25/6).
“Kemaren saya ketemu Kepala BGN sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN,” ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).
Purbaya mengatakan, anggaran untuk program MBG akan menurun signifikan dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp 335 triliun. Meski begitu ia tidak merinci potensi pemotongan atau penghematan anggaran untuk program MBG.
“Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut Kepala BGN juga menyampaikan kesulitan akan pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Menyikapi hal itu, Purbaya mengatakan bahwa Kemenkeu akan membentuk tim guna membantu BGN dalam hal pengawasan.
Ia menjelaskan, Kemenkeu nantinya akan meminta kepada kantor-kantor cabang akan membantu BGN dalam memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah secara berkala.
“Nanti orang-orang saya di daerah Monitor SPPG secara berkala, jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggaran. Mereka juga setuju kalau gak benar boleh tutup aja,” ungkapnya.
Sebagai informasi, total alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 ini tercatat Rp 335 triliun, artinya belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut baru terealisasi 26,3 persen hingga bulan Mei 2026.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan