Anggaran MBG Dipangkas Signifikan, Menkeu Purbaya Siap Perketat Pengawasan di Daerah

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah akan melakukan pemangkasan anggara Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai informasi, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kepala BGN saat melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, (25/6).

“Kemaren saya ketemu Kepala BGN sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN,” ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).

Purbaya mengatakan, anggaran untuk program MBG akan menurun signifikan dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp 335 triliun. Meski begitu ia tidak merinci potensi pemotongan atau penghematan anggaran untuk program MBG.

“Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut Kepala BGN juga menyampaikan kesulitan akan pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Menyikapi hal itu, Purbaya mengatakan bahwa Kemenkeu akan membentuk tim guna membantu BGN dalam hal pengawasan.

Ia menjelaskan, Kemenkeu nantinya akan meminta kepada kantor-kantor cabang akan membantu BGN dalam memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah secara berkala.

“Nanti orang-orang saya di daerah Monitor SPPG secara berkala, jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggaran. Mereka juga setuju kalau gak benar boleh tutup aja,” ungkapnya.