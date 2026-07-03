Harga Emas Antam Hari Ini, Jumat 3 Juli 2026: Naik Rp 16.000 per Gram jadi Rp 2.746.000

Harga emas Antam. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam dibanderol Rp 2.746.000 per 1 gram pada perdagangan Jumat (3/7).
Harga ini naik sebesar Rp 16.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangan pada Kamis (2/7), sebesar Rp 2.730.000 per 1 gram.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.425.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.429.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.931.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 134.311.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.378.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.627.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.639.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.426.000.
Transaksi harga jual emas akan dikenakan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Begitu pula penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, akan dikenakan Pajak.
Yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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