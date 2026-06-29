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Djati Waluyo
Senin, 29 Juni 2026 | 15.43 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 29 Juni 2026: Stabil di Level Rp 2,7 Jutaan

Ilustras emas antam (JawaPos.com) - Image

Ilustras emas antam (JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat dibanderol Rp 2.767.000 per 1 gram pada perdagangan Senin (29/6).

Harga ini tidak naik maupun turun jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan pada Sabtu (27/6).

Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.436.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.471.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.139.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 135.351.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.383.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.638.000.

Sedangkan harga emas UBS ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.650.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.432.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah

Transaksi harga jual emas dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Aturan ini berlaku untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Masing-masing sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Editor: Bayu Putra
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