PNM Raih GCG Awards 2026, Bukti Tata Kelola Berdampak

JawaPos.com - Penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Creating Impactful Business through Inclusive Financial System pada ajang Indonesia Excellence GCG Awards 2026 menjadi apresiasi atas komitmen PT Permodalan Nasional Madani dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang beretika, transparan, dan berorientasi pada dampak sosial.

Melalui semangat Danantara “Melayani Sepenuh Hati”, PNM terus memperluas akses layanan keuangan inklusif bagi masyarakat akar rumput, khususnya perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro.

Hingga Mei 2026, PNM telah melayani lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia melalui pembiayaan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.Penghargaan ini menjadi cerminan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan dalam kepatuhan dan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga dalam upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui tiga modal pemberdayaan, yaitu Modal Finansial berupa akses pembiayaan, Modal Intelektual melalui Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), serta Modal Sosial melalui Pertemuan Kelompok Mingguan, PNM terus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat prasejahtera. Pendekatan tersebut membantu nasabah meningkatkan kapasitas usaha, mengelola keuangan dengan lebih baik, membangun kebiasaan menabung, hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Salah satu nasabah PNM Mekaar mengaku merasakan manfaat nyata dari pendampingan yang diberikan PNM.

“Bagi kami, PNM bukan hanya tempat mendapatkan modal usaha. Melalui pelatihan dan pendampingan yang rutin diberikan, saya belajar mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan menabung untuk masa depan keluarga. Kehadiran PNM membuat saya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan mengembangkan usaha yang saya jalankan,” ujarnya.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi PNM untuk terus menghadirkan pemberdayaan yang berdampak dan berkelanjutan bagi masyarakat prasejahtera Indonesia.

“Bagi kami, tata kelola yang baik bukan hanya tentang kepatuhan dan pencapaian perusahaan, tetapi tentang bagaimana setiap proses bisnis dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Bersama Danantara, kami akan terus memperkuat layanan yang inklusif agar semakin banyak perempuan prasejahtera memiliki kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Kindaris.