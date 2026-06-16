Mengenal Program MBA MAYA dari PNM Beserta Contoh Kegiatannya

JawaPos.com - Komponen modal meski menjadi hal utama dalam memulai usaha, namun bukan segalanya untuk bisa terus berkembang. Kemampuan mengelola keuangan, memahami strategi bisnis, hingga memanfaatkan teknologi digital juga menjadi faktor penting agar usaha dapat bertahan dan berkembang.

Karena itu, kehadiran program MBA MAYA dari PNM menjadi salah satu bentuk nyata pemberdayaan pengusaha UMKM di Indonesia, khususnya bagi perempuan yang menjalankan usaha skala ultra mikro.

Melalui program ini, para pengusaha bukan hanya mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan bisnis, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai pemimpin di lingkungan sekitarnya.

Program tersebut merupakan bagian dari komitmen PNM sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berfokus mendukung pemberdayaan usaha ultra mikro dan perempuan Indonesia.

Lalu, seperti apa program MBA MAYA dari PNM, materi yang diberikan, dan contoh pelaksanaannya di lapangan? Yuk, simak pembahasannya sampai akhir.

Apa Itu Program MBA MAYA dari PNM?

Program MBA MAYA merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dari PNM.

Program ini dirancang untuk membantu perempuan pelaku usaha ultra mikro meningkatkan kemampuan usaha sekaligus mengembangkan kualitas kepemimpinan mereka.

Salah satu sasaran utama program ini adalah ketua kelompok di PNM Mekaar yang berperan penting dalam mendampingi anggota kelompoknya.

Oleh karena itu, materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan usaha, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, memimpin, dan memberikan motivasi kepada sesama anggota.