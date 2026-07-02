Rupiah Berpotensi Kembali Tertekan pada 2 Juli Imbas Defisit Neraca Perdagangan

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) berpotensi kembali melemah pada perdagangan Kamis (2/7), usai ditutup menguat 43 poin menjadi Rp 17.950 per dollar AS pada perdagangan Rabu (1/7).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen negatif dari dalam negeri. Khususnya data rilis neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026.
"Untuk perdagangan (1/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.950-Rp 18.010," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/7).
Ibrahim mengatakan, rilis neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit hingga USD 1,61 miliar atau yang pertama sejak 6 tahun merupakan salah satu hal yang dicermati oleh pelaku pasar.
Kondisi defisit itu disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor. Impor Indonesia pada Mei tercatat sebesar USD 24,81 miliar, sedangkan ekspor RI USD 23,20 miliar.
Ini adalah defisit pertama RI sejak surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020.
“Pasar merespon negatif terhadap rilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2026 defisit USD 1,61 miliar,” ujarnya.
Ia mengatakan, defisit pada Mei 2026 disebabkan pada komoditas migas sebesar defisit USD 3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas hasil minyak dan minyak mentah.
Berdasarkan catatan BPS, impor memang meningkat hingga 22,16 persen jika dibandingkan Mei 2025.
Pelaku pasar, tutur Ibrahim, juga mencermati angka inflasi tahunan di Indonesia pada juni yang berada di level 3,34 persen year on year (yoy).
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan