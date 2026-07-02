Rupiah Berpotensi Kembali Tertekan pada 2 Juli Imbas Defisit Neraca Perdagangan

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) berpotensi kembali melemah pada perdagangan Kamis (2/7), usai ditutup menguat 43 poin menjadi Rp 17.950 per dollar AS pada perdagangan Rabu (1/7).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen negatif dari dalam negeri. Khususnya data rilis neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026.

"Untuk perdagangan (1/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.950-Rp 18.010," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/7).

Ibrahim mengatakan, rilis neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit hingga USD 1,61 miliar atau yang pertama sejak 6 tahun merupakan salah satu hal yang dicermati oleh pelaku pasar.

Kondisi defisit itu disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor. Impor Indonesia pada Mei tercatat sebesar USD 24,81 miliar, sedangkan ekspor RI USD 23,20 miliar.

Ini adalah defisit pertama RI sejak surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020.

“Pasar merespon negatif terhadap rilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2026 defisit USD 1,61 miliar,” ujarnya.

Ia mengatakan, defisit pada Mei 2026 disebabkan pada komoditas migas sebesar defisit USD 3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas hasil minyak dan minyak mentah.

Berdasarkan catatan BPS, impor memang meningkat hingga 22,16 persen jika dibandingkan Mei 2025.