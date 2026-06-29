Ambil Bagian dalam Momen Pertamina Berkah, Pertagas Salurkan Santunan Sosial di Berbagai Daerah

JawaPos.com – Senyum dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan program Pertamina Berkah yang digelar serentak oleh Pertamina Group pada Jumat (19/6). Diawali dengan doa bersama, PT Pertamina (Persero) lewat PT Pertamina Gas (Pertagas) turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menyalurkan santunan kepada 12 yayasan sosial di seluruh wilayah operasinya.

Total penerima manfaat mencapai lebih dari 800 orang yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Jakarta, Langkat, Dumai, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Surabaya, dan Balikpapan.

Mengusung tema “Melayani Sepenuh Hati”, program Pertamina Berkah hadir sebagai wujud kepedulian dan komitmen sosial melalui pemberian santunan kepada anak yatim, dhuafa, serta lansia dari berbagai latar belakang agama. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk berbagi dan kepedulian terhadap sesama, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, toleransi, serta semangat saling mendukung di tengah masyarakat.

Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam program Pertamina Berkah merupakan komitmen Pertagas sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Melalui Pertamina Berkah, kami ingin hadir tidak hanya sebagai perusahaan yang menyalurkan energi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan saling menguatkan. Semangat melayani sepenuh hati yang diusung dalam program ini menjadi pengingat bagi kami bahwa keberadaan perusahaan harus membawa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujar Sulthani.

Menurutnya, kegiatan berbagi yang dilaksanakan secara serentak oleh Pertamina Group tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan gotong royong yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan.

Selain penyerahan santunan, kegiatan yang berlangsung di berbagai wilayah operasional Pertagas juga diisi dengan doa bersama yang melibatkan penerima manfaat, pengurus yayasan, pekerja, dan manajemen perusahaan. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai setiap rangkaian kegiatan, mencerminkan semangat kebersamaan yang ingin dihadirkan melalui program Pertamina Berkah.

Salah satu penerima manfaat, Kristanti, sebagai Pengurus Wisma Tuna Ganda Palsigunung, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian yang diberikan melalui program tersebut.

"Kami bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh Pertagas. Bantuan ini tentu sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas ganda di wisma ini. Semoga kebaikan ini membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak pihak," ungkapnya.