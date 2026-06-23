Mendag Pastikan Harga MinyaKita Tidak Naik, HET di Rp 15.700 per Liter

Mendag Budi Santoso memastikan tak ada kenaikan harga MinyaKita, HET di Rp 15.700 per liter. (Dery Ridwansyah/Jawa Pos.com)
JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, memastikan pemerintah belum akan menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita.
Pria yang akrab disapa Busan menyebut bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," ujar Busan saat ditemui di Jakarta, Senin (22/6).
Busan mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.
Adapun Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat tetap mengacu pada HET di level Rp 15.700 per liter.
“Yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.
Lanjutnya, dengan mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar milik Bulog dan ID FOOD, dapat membuat pemerintah bisa mengontrol Minyakita dijual sesuai HET yang ditetapkan.
Busan mengatakan, Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.
Menurutnya, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!