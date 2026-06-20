Penghasilan Bulanan di Bawah Rp 8 Juta kini Dianggap Berpenghasilan Rendah, Termasuk Pasutri Berpendapatan 14 Juta di Jakarta

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap perubahan kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia. Saat ini, setiap orang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta dianggap berpenghasilan rendah. Khusus di Jakarta, suami istri yang pendapatannya di bawah Rp 14 juta juga dinilai sebagai MBR.

Hal itu ditegaskan oleh Tito usai menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Jumat (19/6). Menurut Tiro perubahan tersebut merujuk pada aturan teknis yang sudah diterbitkan oleh menteri perumahan dan kawasan permukiman.

”Perolehan pendapatan dari penerimaan masyarakat berpenghasilan rendah yang tadinya misalnya Rp 7 juta menjadi Rp 8 juta di zona 1. Di zona 4 DKI dan sekitarnya itu misalnya menjadi Rp 12 juta,” kata Tito dikutip pada Sabtu (20/6).

Secara lebih terperinci kategori itu dibeber dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. Kriteria itu dijelaskan secara terperinci dalam lampiran aturan tersebut. Berikut rinciannya:

Zona 1 (Jawa, kecuali Jakarta; Bogor; Depok; Tangerang; Bekasi, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

Tidak Kawin : Rp 8,5 juta

Kawin : Rp 10 juta