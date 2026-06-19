Satpam Tak Cuma Jaga Keamanan, Kini Dituntut Bangun Pengalaman Pelanggan Lewat Kompetensi Komunikasi

JawaPos.com - Satpam kini tidak lagi hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga dituntut mampu membangun pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang baik. Seiring ekspansi sektor jasa dan meningkatnya persaingan bisnis, kompetensi komunikasi, pelayanan, serta pemahaman produk menjadi kebutuhan penting bagi tenaga satuan pengamanan di berbagai sektor.

Business Direktur PKSS Moh. Harsono mengatakan, satpam saat ini merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan sehingga kemampuan komunikasi dan pelayanan menjadi kompetensi yang harus terus ditingkatkan.

“Karena itu, profesionalisme, sikap dalam pelayanan, komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap produk menjadi kompetensi yang harus terus ditingkatkan. Melalui Jambore Satpam ini, kami membangun Satuan Pengaman yang tidak hanya andal dalam menjaga keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan service excellence,” ujarnya, Jumat (19/6).

Perubahan peran tersebut mengemuka dalam Jambore Satpam 2026 yang diselenggarakan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) di Jakarta. Kegiatan yang diikuti sekitar 600 personel satpam dari wilayah Jakarta Raya itu berfokus pada penguatan kemampuan service excellence, komunikasi, dan product knowledge.

Kebutuhan terhadap satpam yang memiliki kemampuan pelayanan semakin meningkat seiring pertumbuhan sektor perbankan, logistik, perdagangan, properti, kesehatan, hingga kawasan industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan, serta jasa perusahaan masih menjadi kontributor penting terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan I 2026.

Menurut Harsono, peran satpam kini semakin strategis karena menjadi titik kontak pertama yang ditemui pelanggan di berbagai sektor layanan. Di perbankan, satpam berinteraksi langsung dengan nasabah sejak pertama datang. Sementara di pusat logistik dan kawasan industri, mereka berperan menjaga kelancaran operasional dan keamanan aset.

Di pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung perkantoran, hingga kawasan hunian, kehadiran satpam juga menjadi bagian dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh pengguna. Karena itu, kemampuan memberikan pelayanan yang ramah dan informatif dinilai semakin penting.

Dalam jambore tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai service excellence dan product knowledge, serta sesi berbagi pengalaman dari praktisi Customer Experience dan Human Capital BRI terkait peran satpam dalam membangun kepercayaan pelanggan.