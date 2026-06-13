Program Pelatihan Wirausaha Inklusif Hadir, Penyandang Disabilitas Dapat Bekal Kelola Usaha dan Literasi Digital 

JawaPos.com - Akses terhadap peluang ekonomi yang setara masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia.

Hal itu terutama bagi penyandang disabilitas yang ingin mengembangkan usaha mandiri.

Selain tantangan dalam memperoleh pekerjaan formal, keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan pendampingan usaha juga masih menjadi hambatan dalam membangun kemandirian finansial.

Menjawab kondisi tersebut, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) menghadirkan program MPM BISA (Bisnis Inklusif Siap Aksi) yang ditujukan bagi wirausaha penyandang disabilitas.

GM Corporate Communication & Sustainability MPMX Natalia Lusnita mengatakan program ini dirancang untuk membuka akses pengetahuan dan pengembangan kapasitas usaha.

“Kami ingin mengambil bagian dalam meningkatkan kapasitas teman-teman penyandang disabilitas pelaku UMKM melalui berbagi pengetahuan terkait literasi usaha dan pengembangan bisnis,” ujarnya.

Program tersebut merupakan pengembangan dari Life Skill Training Center (LSTC), inisiatif pemberdayaan ekonomi MPMX yang telah berjalan sejak 2015.