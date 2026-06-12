Pengamat: Layanan Transportasi Publik Indonesia Kini Sudah Setara Negara Maju

JawaPos.com - Kualitas layanan transportasi publik di Indonesia dinilai telah mengalami kemajuan signifikan dan kini mampu bersaing dengan berbagai negara maju. Salah satu contoh yang kerap menjadi sorotan adalah transformasi layanan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir.

Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno menilai perkembangan layanan transportasi publik nasional menunjukkan standar yang semakin tinggi, baik dari sisi operasional, kenyamanan, maupun pengalaman pelanggan. Penilaian tersebut ia sampaikan dalam podcast bertajuk “Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!” di Marketeers TV.

Menurut Djoko, peningkatan kualitas layanan yang dilakukan secara konsisten telah membuat KAI menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan transportasi publik di Indonesia. Berbagai inovasi yang dihadirkan turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis rel.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko Setijowarno.

Ia menilai kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini tidak lagi tertinggal dari negara lain. Bahkan, dalam sejumlah aspek, Indonesia dinilai memiliki keunggulan tersendiri yang mencerminkan kemampuan operator transportasi dalam memahami kebutuhan pengguna.

Djoko mencontohkan, tingkat kedisiplinan pengguna transportasi publik di Indonesia turut menjadi faktor pendukung terciptanya layanan yang baik. Ia membandingkannya dengan beberapa kota besar dunia seperti Paris yang masih menghadapi praktik penumpang menerobos gerbang masuk untuk menghindari pembayaran tiket. Kondisi tersebut relatif jarang ditemukan di Indonesia.

Pengalaman melakukan studi banding ke berbagai negara juga membuat Djoko melihat bahwa sejumlah layanan transportasi publik di Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Bahkan, beberapa fasilitas yang tersedia dinilai dikelola lebih baik dibandingkan negara-negara yang selama ini kerap dijadikan rujukan.

Salah satu keunggulan yang disorot adalah tersedianya fasilitas musala di stasiun-stasiun KAI. Fasilitas tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa layanan transportasi publik di Indonesia memperhatikan aspek sosial dan budaya pengguna.