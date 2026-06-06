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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 7 Juni 2026 | 02.21 WIB

3.000 Dokumen Menumpuk di Bea Cukai Tanjung Priok, Purbaya Minta Karyawan Kerja 24 Jam

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja selama 24 jam dengan sistem shift. (dok. Kemenkeu) - Image

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja selama 24 jam dengan sistem shift. (dok. Kemenkeu)

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja selama 24 jam dengan sistem shift. Hal itu untuk mengurai penumpukan dokumen dan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat mencapai sekitar 3.000 dokumen.

Instruksi tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6).

Kunjungan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional sekaligus menindaklanjuti laporan mengenai lonjakan dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha," kata Purbaya, Sabtu (6/6(.

Antrean Berkurang, Pemerintah Minta Percepatan

Purbaya menjelaskan sejumlah langkah perbaikan telah dilakukan oleh instansi terkait sehingga jumlah dokumen yang tertunda mulai berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500.

Namun, ia menilai percepatan masih perlu dilakukan agar pelayanan kepabeanan kembali berjalan normal dan tidak mengganggu aktivitas industri yang bergantung pada pasokan bahan baku impor.

Menurutnya, penanganan antrean harus dilakukan secara cepat untuk mengurangi waktu tunggu barang di pelabuhan.

Petugas Diminta Bekerja 24 Jam

Untuk mempercepat penyelesaian antrean, Kementerian Keuangan meminta Bea Cukai menambah jumlah personel dan memperpanjang jam operasional pelayanan.

Petugas di lapangan diminta bekerja penuh selama 24 jam dengan sistem dua shift atau lebih hingga jumlah antrean kembali ke tingkat normal.

Editor: Estu Suryowati
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