PNM Tebar Syukur, Salurkan Hewan Kurban untuk Warga di Sekitar Wilayah Layanan

JawaPos.com - IdulAdha menjadi ruang untuk kembali memaknai syukur, keikhlasan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui ibadah kurban, semangat berbagi tidak hanya hadir sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap keberkahan yang diterima dapat menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Semangat tersebut diwujudkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban. Tahun ini, sebanyak 18 Cabang PNM secara serentak melakukan penyerahan dan pemotongan sapi kurban untuk kemudian dagingnya disalurkan kepada warga desa di sekitar wilayah layanan PNM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Di Kantor Pusat, PNM juga melaksanakan pemotongan 2 ekor sapi kurban yang disalurkan kepada 500 penerima manfaat di sekitar Menara PNM. Para penerima manfaat tersebut terdiri dari masyarakat sekitar, pengusaha UMKM, serta warga yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan Menara PNM. Penyaluran ini menjadi bentuk rasa syukur perusahaan atas perjalanan dan kepercayaan yang terus tumbuh bersama masyarakat.

Kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban juga menjadi bagian dari semangat HUT PNM ke-27 dengan tema “Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan.” Melalui tema tersebut, PNM ingin menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya terwujud melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.

Melalui kegiatan ini, PNM menghadirkan semangat Idul Adha sebagai ruang untuk saling berbagi, saling menjaga, dan mempererat hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Bagi PNM, keberadaan perusahaan tidak hanya dimaknai dari layanan kepada nasabah, tetapi juga dari bagaimana manfaat dapat hadir lebih dekat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.

Sule, pedagang ketoprak yang sehari-hari berjualan di depan Menara PNM, menjadi salah satu penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas daging kurban yang diterima. Baginya, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian yang terasa berarti, terutama pada momentum IdulAdha.

“Terima kasih kepada PNM atas daging kurban yang diberikan. Semoga kebaikan ini membawa berkah untuk PNM dan semua yang terlibat,” ujar Sule, pedagang UMKM di depan Menara PNM, Jakarta.

Apresiasi serupa juga disampaikan Suryadi, Kepala Desa Petungsinarang di wilayah PNM Cabang Wonogiri. Ia menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban yang diterima warga tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan pada momentum Idul Adha, tetapi juga menjadi bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.