Pemerintah Klaim WFH Sehari Sepekan Tekan Konsumsi Pertalite hingga 9 Persen

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/4). (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com – Pemerintah mengklaim kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan telah berdampak terhadap penghematan energi nasional. Salah satunya tercermin dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga mendekati 9 persen pada April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hasil evaluasi selama dua bulan terakhir bahwa pelaksanaan WFH telah berjalan baik.

“Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home dalam dua bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik,” ujar Airlangga usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantornya, dikutip Rabu (27/5).

Menurut dia, capaian tersebut membuat pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.

“Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan lanjutan agar kebijakan tersebut diterapkan lebih luas lintas kementerian, lembaga, hingga dunia usaha.

Airlangga menjelaskan, untuk aparatur sipil negara (ASN), aturan lanjutan bakal dituangkan melalui surat edaran baru yang disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sementara itu, pemerintah daerah akan diatur melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Adapun penerapan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) bakal melibatkan kementerian teknis dan badan pengatur terkait.