Pemerintah Klaim WFH Sehari Sepekan Tekan Konsumsi Pertalite hingga 9 Persen

JawaPos.com – Pemerintah mengklaim kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan telah berdampak terhadap penghematan energi nasional. Salah satunya tercermin dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga mendekati 9 persen pada April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hasil evaluasi selama dua bulan terakhir bahwa pelaksanaan WFH telah berjalan baik.
“Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home dalam dua bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik,” ujar Airlangga usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantornya, dikutip Rabu (27/5).
Menurut dia, capaian tersebut membuat pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.
“Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan lanjutan agar kebijakan tersebut diterapkan lebih luas lintas kementerian, lembaga, hingga dunia usaha.
Airlangga menjelaskan, untuk aparatur sipil negara (ASN), aturan lanjutan bakal dituangkan melalui surat edaran baru yang disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Baca Juga: Viral Daftar Merek Mobil Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Tegaskan Hoaks!
Sementara itu, pemerintah daerah akan diatur melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Adapun penerapan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) bakal melibatkan kementerian teknis dan badan pengatur terkait.
“Untuk ASN nanti Ibu Menpan akan memperpanjang atau membuat SE baru terkait dengan PanRB. Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” pungkas Airlangga.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan