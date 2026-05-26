Hasnur Group Kantongi Dua Penghargaan di TOP CSR Awards 2026

JawaPos.com - Hasnur Group kembali meraih penghargaan nasional dalam ajang TOP CSR Awards 2026 yang diselenggarakan Majalah TopBusiness di Raffles Hotel Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam ajang tersebut, Hasnur Group melalui PT Hasnur Jaya Utama berhasil meraih TOP CSR Awards 2026 Bintang 5 serta penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026 yang diberikan kepada Corporate Director General Affair PT Hasnur Jaya Utama, Yuni Abdi Nur Sulaiman.
Corporate Director General Affair PT Hasnur Jaya Utama, Yuni Abdi Nur Sulaiman, mengatakan capaian ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi ini. Sejak awal, Hasnur Group percaya bahwa keberadaan perusahaan harus memberi manfaat dan tumbuh bersama masyarakat,” ujar Yuni dalam keterangan tertulis.
Predikat Bintang 5 ini didukung berbagai program unggulan Hasnur Group yang sejalan dengan empat pilar utama Sustainable Development Goals (SDGs), yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.
Adapun sejumlah program tersebut, antara lain Integrated Farming Kelompok Ternak Lestari Shabah, Hasnur Group Scholars, LENTERA Indonesia, pelestarian budaya Dayak Meratus, hingga dukungan terhadap seni bela diri tradisional Banjar, Bakuntau. Seluruhnya sejalan dengan nilai yang diwariskan pendiri Hasnur Group, almarhum H. Abdussamad Sulaiman, tentang pentingnya perusahaan tumbuh bersama masyarakat.
Mengusung tema “Aligning CSR and ESG for Long-Term Corporate Value and Sustainable Development,” TOP CSR Awards 2026 menilai implementasi program CSR perusahaan yang terintegrasi dengan prinsip ESG. Dalam penilaian tersebut, Hasnur Group dinilai konsisten menjalankan program CSR yang turut mengantarkan peningkatan predikat dari Stars 4 pada 2025 menjadi Stars 5 tahun ini.
“Ke depan, Hasnur Group akan terus menghadirkan program-program CSR yang adaptif dan berdampak bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” tutup Yuni.
Sebagai informasi, TOP CSR Awards merupakan ajang penghargaan CSR yang menilai implementasi program berdasarkan standar ISO 26000, integrasi ESG, hingga dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Proses penjurian melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari praktisi CSR, akademisi, asosiasi bisnis, hingga pelaku pasar modal.
