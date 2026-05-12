Pameran Kopi ICX 2026 Digelar, Targetkan 25.000 Pengunjung

JawaPos.com - Dyandra Promosindo bersama Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) dengan dukungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menggelar Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026. Pameran kopi dan gaya hidup ini mengusung tema “Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence”.

ICX 2026 akan digelar di tiga kota besar. Surabaya menjadi kota pembuka di Grand City Convention pada 29–31 Mei 2026, dilanjutkan di Tiara Convention Center Medan pada 31 Juli–2 Agustus 2026, dan ditutup di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Jakarta pada 4–6 September 2026. Acara ini menargetkan 25.000 pengunjung.

Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan Indonesia memiliki kekuatan besar dalam industri kopi dunia karena karakter rasa yang unik dari setiap daerah penghasil kopi.

“Tema Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence menegaskan bahwa kopi hari ini tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus bagian dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Tren kopi terus berkembang dari sisi inovasi teknik penyeduhan, budidaya, hingga aspek kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menyebut ICX 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pelaku industri kopi, mulai dari produsen hingga konsumen.

“Kami meyakini bahwa Indonesia Coffee Expo 2026 bukan sekadar agenda pameran tahunan, melainkan katalisator pertumbuhan industri kopi nasional yang terus berkembang pesat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Karena itu, kami menyelenggarakan pameran ini tiga kali di tiga kota untuk menjangkau lebih banyak pelaku industri dari hulu hingga hilir,” ungkap Daswar.

Menurutnya, pemilihan Surabaya, Medan, dan Jakarta dilakukan dengan pertimbangan strategis. Surabaya dinilai sebagai gerbang perdagangan Indonesia Timur, Medan mewakili kekuatan kopi Sumatra, sementara Jakarta menjadi pusat pertemuan pelaku industri, investor, dan konsumen urban.

ICX 2026 juga dirancang sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan petani, roaster, barista, pelaku UMKM, brand lifestyle, hingga institusi keuangan dalam satu ekosistem industri kopi yang terintegrasi.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan budaya minum kopi di Indonesia kini mengalami transformasi besar, terutama di kalangan generasi muda.