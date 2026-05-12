Industri Kopi Nasional Kian Bergairah, Pameran ICX 2026 Digelar di Tiga Kota

JawaPos.com - Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia dengan kekayaan cita rasa khas dari berbagai daerah. Di tengah meningkatnya konsumsi domestik dan menjamurnya budaya ngopi di masyarakat, industri kopi nasional dinilai memiliki peluang besar untuk terus tumbuh, baik sebagai komoditas ekspor maupun bagian dari ekonomi kreatif.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kopi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 789.260 ton. Tren konsumsi kopi di dalam negeri juga terus meningkat seiring berkembangnya industri kuliner dan menjamurnya kedai kopi modern di berbagai kota.

Melihat potensi tersebut, Dyandra Promosindo bersama Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) dengan dukungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menggelar Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026. Pameran kopi dan gaya hidup ini mengusung tema “Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence”.

ICX 2026 akan digelar di tiga kota besar. Surabaya menjadi kota pembuka di Grand City Convention pada 29–31 Mei 2026, dilanjutkan di Tiara Convention Center Medan pada 31 Juli–2 Agustus 2026, dan ditutup di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Jakarta pada 4–6 September 2026.

Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan Indonesia memiliki kekuatan besar dalam industri kopi dunia karena karakter rasa yang unik dari setiap daerah penghasil kopi.

“Tema Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence menegaskan bahwa kopi hari ini tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus bagian dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Tren kopi terus berkembang dari sisi inovasi teknik penyeduhan, budidaya, hingga aspek kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menyebut ICX 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pelaku industri kopi, mulai dari produsen hingga konsumen.

“Kami meyakini bahwa Indonesia Coffee Expo 2026 bukan sekadar agenda pameran tahunan, melainkan katalisator pertumbuhan industri kopi nasional yang terus berkembang pesat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Karena itu, kami menyelenggarakan pameran ini tiga kali di tiga kota untuk menjangkau lebih banyak pelaku industri dari hulu hingga hilir,” ungkap Daswar.

Menurutnya, pemilihan Surabaya, Medan, dan Jakarta dilakukan dengan pertimbangan strategis. Surabaya dinilai sebagai gerbang perdagangan Indonesia Timur, Medan mewakili kekuatan kopi Sumatra, sementara Jakarta menjadi pusat pertemuan pelaku industri, investor, dan konsumen urban.