Dimas Choirul, ARM
Jumat, 8 Mei 2026 | 03.01 WIB

Jadi Tokoh Wanita Berpengaruh di Indonesia, Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti.

 

JawaPos.com – Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, mengukuhkan eksistensinya sebagai salah satu tokoh pemimpin perempuan berpengaruh di Indonesia. Beliau berhasil meraih penghargaan dalam kategori Women in Business Leadership pada ajang Women’s Inspiration Award 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Jakarta, pada Kamis (30/4).
 
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepemimpinan Selfie Dewiyanti sebagai Kartini Pegadaian yang dinilai mampu membawa perubahan signifikan, memadukan strategi bisnis yang tajam dengan pendekatan yang empatik dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri keuangan nasional, serta memperkuat posisi Pegadaian sebagai house of gold untuk berbagai kebutuhan emas mulai dari investasi, pembiayaan hingga pengelolaan aset.
 
Selfie Dewiyanti menyatakan bahwa penghargaan ini bukanlah sekadar pencapaian pribadi, melainkan buah dari sinergi dan kerja keras seluruh keluarga besar Pegadaian.
 
"Penghargaan ini adalah pengakuan atas kolaborasi luar biasa seluruh Insan Pegadaian. Ini merupakan cerminan dari semangat kebersamaan kita untuk selalu menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat dan mendampingi perjalanan finansial nasabah dengan melayani sepenuh hati. Saya berharap apresiasi ini dapat semakin memupuk semangat kita semua untuk terus berdedikasi, saling menginspirasi, dan terus berinovasi dalam memberikan solusi keuangan yang relevan," ujar Selfie.
 
 
Ajang Women’s Inspiration Award 2026 menjadi bukti bahwa kepemimpinan perempuan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan organisasi yang lebih tangguh dan adaptif. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi lebih banyak perempuan di Indonesia untuk terus melangkah, berdaya, dan berani mengambil peran strategis dalam dunia profesional.
 
Bagi Pegadaian, kepemimpinan yang inklusif dan penuh empati adalah kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah. Melalui pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk terus menjadi penggerak ekonomi rakyat yang inklusif, dengan transformasi yang tengah dijalankan perusahaan untuk memperkuat ekosistem emas dalam Layanan Bank Emas maupun layanan digital, melalui Tring! by Pegadaian.
 
Dengan semangat kepemimpinan yang inspiratif, Pegadaian optimis dapat terus meningkatkan standar pelayanan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan misi besar MengEMASkan Indonesia.

Editor: Mohamad Nur Asikin
