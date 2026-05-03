Kemenkeu Tepis Isu Menkeu Dirawat di ICU, Pastikan Purbaya Yudhi Sadewa Sehat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kondisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kondisi sehat.
“Sampai saat ini Pak Menteri dalam keadaan sehat,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).
Pernyataan Deni ini mengonfirmasi kabar yang menyebut Purbaya tengah sakit dan dirawat di ICU sebuah rumah sakit Jakarta.
Sebelumnya, kabar kondisi kesehatan Menkeu Purbaya menurun beredar di grup WhatsApp awak media dan media sosial.
"Dapat info Purbaya ambruk dan masuk rumah sakit. Mudah2an lekas sembuh," ujar akun Murt**** di media sosial X, dikutip Minggu (3/5).
Kabar beredar menyebut Menkeu Purbaya sakit dengan gula darah 600 dan tengah dirawat di ICU.
Kabar itu muncul setelah Purbaya mengaku sedang sakit pinggang. Ia menyebut menerima 8 suntikan di pinggangnya.
“Sampai sekarang sakit juga. Ini sakit pinggang. Ini disuntik kemarin delapan titik. Kalau enggak, enggak bisa saya berdiri begini,” ujar Purbaya dalam media briefing di BPPK Punawarman Campus, Jakarta Selatan, Jumat (24/4).
Ia menjelaskan keluhan itu diduga muncul akibat kelelahan setelah padatnya agenda pekerjaan beberapa hari terakhir. "Sakit pinggang itu biasa, mungkin kecapekan," katanya.
