Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Jumat, 1 Mei 2026 | 03.00 WIB

7 Strategi Jitu Menjaga Keuangan Tetap Stabil, dari Skala Prioritas hingga Dana Darurat

Ilustrasi seseorang yang dengan cermat mengelola keuangannya, menghindari jebakan pengeluaran demi mencapai kebebasan finansial lintas generasi. (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang dengan cermat mengelola keuangannya, menghindari jebakan pengeluaran demi mencapai kebebasan finansial lintas generasi. (Freepik)

 JawaPos.com - Mengelola keuangan pribadi bukan sekadar menahan pengeluaran, tetapi tentang menata prioritas dan membangun kebiasaan finansial yang sehat. Tanpa perencanaan yang tepat, pemasukan bulanan bisa cepat habis tanpa terasa.

Setiap orang tentu menginginkan kondisi keuangan yang stabil dan terkendali. Karena itu, pemahaman mengenai manajemen finansial menjadi hal penting agar keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan tetap terjaga.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengeluaran datang dari berbagai arah—mulai dari tagihan rutin seperti listrik dan air, hingga kebutuhan hiburan dan belanja daring. Tanpa pengaturan yang baik, alokasi dana bisa menjadi tidak terkendali.

Mengacu pada berbagai panduan pengelolaan keuangan, ada sejumlah langkah yang dapat diterapkan untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat:

1. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan
Kebutuhan mencakup hal-hal mendasar seperti konsumsi dan pendidikan, sementara keinginan lebih bersifat tambahan, misalnya belanja gaya hidup atau hobi. Dengan memahami perbedaan ini, pengeluaran bisa lebih terarah.

2. Menyusun rencana keuangan bulanan
Hal ini menjadi langkah krusial. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, kondisi finansial dapat dipantau secara lebih jelas, bahkan ketika jumlah tabungan masih terbatas.

3. Bijak Gunakan Kartu Kredit
Penggunaan kartu kredit perlu dilakukan secara bijak. Tanpa kontrol, fasilitas ini berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan menimbulkan beban utang jangka panjang.

4. Investasi
Tips selanjutnya adalah mulai mempertimbangkan investasi. Kini, pilihan investasi semakin beragam, tidak hanya saham atau properti, tetapi juga instrumen seperti reksa dana yang lebih mudah diakses.

5. Siapkan Dana Darurat
Menyiapkan dana darurat menjadi hal yang tak kalah penting. Dana ini berfungsi sebagai cadangan saat menghadapi kebutuhan mendesak, tanpa harus mengganggu pos keuangan lain.

6. Gunakan Rumus 50:20:30
Menerapkan prinsip pembagian keuangan seperti aturan 50:30:20 tidaklah sulit. Konsep yang diperkenalkan ekonom Elizabeth Warren ini membagi penghasilan menjadi 50 persen untuk kebutuhan, 30 persen untuk keinginan, dan 20 persen untuk tabungan atau investasi.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Ingin Tetap Eksis dengan Gaya Hidup Hemat? Ini 4 Cara Loud Budgeting yang Lagi Viral - Image
Lifestyle

Ingin Tetap Eksis dengan Gaya Hidup Hemat? Ini 4 Cara Loud Budgeting yang Lagi Viral

Sabtu, 4 April 2026 | 02.41 WIB

2 Alasan Gen Z Susah Punya Simpanan Seperti Orang Tua Mereka Dulu, Bukan Malas Nabung - Image
Finance

2 Alasan Gen Z Susah Punya Simpanan Seperti Orang Tua Mereka Dulu, Bukan Malas Nabung

Minggu, 22 Februari 2026 | 16.57 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore