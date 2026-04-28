Pergantian Pucuk Pimpinan, PT Sejahtera Era Dinamika Lakukan Restrukturisasi Organisasi

JawaPos.com – PT Sejahtera Era Dinamika resmi melakukan perubahan struktur organisasi perusahaan setelah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 21 April 2026. Agenda penting tersebut berlangsung di Gedung National Culinary Service Academy (NCSA), Villa Bukit Mas RB 01, Surabaya.

Rapat yang dihadiri para pemegang saham itu dinyatakan sah karena telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh keputusan yang dihasilkan pun bersifat mengikat secara hukum.

Salah satu keputusan utama dalam RUPS LB tersebut adalah pergantian jabatan Direktur Utama. Posisi yang sebelumnya dijabat Stephen Reinhard Rantung kini resmi beralih kepada Harry Wibawa. Pergantian ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat arah bisnis ke depan.

“Perubahan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan menjawab tantangan industri yang terus berkembang,” ujar Direktur Operasional PT Sejahtera Era Dinamika, Henny Fransisca Esther.

Perubahan tersebut efektif berlaku sejak diterbitkannya akta perubahan pada 24 April 2026. Dengan demikian, susunan terbaru manajemen PT Sejahtera Era Dinamika adalah Rita Kurniasari sebagai Komisaris, Harry Wibawa sebagai Direktur Utama, serta Henny Fransisca Esther sebagai Direktur Operasional.

Manajemen perusahaan menegaskan bahwa restrukturisasi ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola serta memperluas jaringan kerja sama strategis.

“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan seluruh stakeholder, termasuk orang tua siswa, mitra hotel, dan partner bisnis yang selama ini telah tumbuh bersama kami,” tambah Henny.

Sebagai informasi, PT Sejahtera Era Dinamika merupakan perusahaan yang menaungi National Culinary Service Academy (NCSA), sebuah lembaga pendidikan di bidang kuliner dan perhotelan. Sejak berdiri, NCSA telah menjalin kerja sama dengan berbagai hotel, vendor, serta mitra bisnis lainnya.

Perusahaan juga menegaskan bahwa merek dagang NCSA sepenuhnya berada di bawah kepemilikan PT Sejahtera Era Dinamika sejak 2018 hingga saat ini. Oleh karena itu, seluruh orang tua siswa, mitra hotel, vendor, dan partner bisnis diimbau untuk mengetahui dan memperhatikan perubahan struktur manajemen tersebut.