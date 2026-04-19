Manajer Koperasi Merah Putih Dikontrak 2 Tahun sebagai Pegawai BUMN, Nasib Selanjutnya Bakal Ditentukan Kinerja

Warga saat berbelanja di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Koperasi Merah Putih di kawasan Blok M, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com-Badan Pengelola (BP) BUMN menetapkan skema kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) bagi para manajer Koperasi Merah Putih. Masa kerja mereka dibatasi selama dua tahun sebagai pegawai BUMN, sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masing-masing.
Wakil Kepala BP BUMN, Teddy Bharata menegaskan bahwa keberlanjutan posisi para manajer sangat bergantung pada kinerja dan capaian selama masa kontrak tersebut.
“Nanti kita lihat dulu (kontraknya diperpanjang atau tidak sebagai pegawai BUMN). Tapi tentunya kinerja juga menentukan. Tujuannya kan mengembangkan koperasi desa, dan koperasi desa itu milik masyarakat desa itu sendiri,” ujar Teddy saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, dikutip Minggu (19/4).
Ia menambahkan, jika performa yang ditunjukkan tidak sesuai harapan, maka kontrak kerja sebagai pegawai BUMN di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara tidak akan diperpanjang.
“Kalau kinerjanya kurang, ya mohon maaf. Sepertinya juga tidak bisa lanjut (jadi pegawai BUMN),” tegasnya.
Menurutnya, skema ini dirancang agar para manajer tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga memiliki semangat kewirausahaan tinggi dalam mengelola koperasi desa.
“Tadi, ini memang karyawan, tapi perlu memiliki entrepreneurship yang tinggi. Selama dua tahun ini mereka akan dididik dengan banyak pengalaman, exposure, dan berhubungan dengan banyak pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Teddy menilai pengalaman yang didapat selama masa kontrak tersebut akan menjadi bekal berharga, baik bagi pengembangan koperasi maupun karier para manajer ke depan. "Saya kira itu pengalaman yang sangat berharga untuk mereka ini," pungkasnya.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT