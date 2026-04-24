Nanda Prayoga
Jumat, 24 April 2026 | 18.20 WIB

Injury Time! Pendaftaran Manajer Koperasi Merah Putih 2026 Tinggal Sehari Lagi

Ilustrasi Kopdes Merah Putih. (Istimewa)

JawaPos.com - Proses pendaftaran untuk posisi penting Manajer Koperasi Merah Putih 2026 kini sudah mendekati batas akhir.

Seperti dilansir dari Radar Jember (Jawa Pos Group), para calon pelamar hanya memiliki waktu sampai besok untuk segera melengkapi dokumen serta mengirimkan lamaran melalui kanal resmi pemerintah.

Sebagai bagian dari program prioritas nasional, rekrutmen ini menarik perhatian besar karena menawarkan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian di tingkat desa.

Dengan tanggung jawab yang besar serta peluang karier yang menjanjikan, para pendaftar diimbau tidak menunda proses pendaftaran guna menghindari kendala teknis menjelang penutupan.

Panitia seleksi menegaskan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara online dan transparan, sehingga ketepatan waktu menjadi salah satu faktor krusial bagi pelamar.

Dalam rekrutmen ini, pemerintah menyediakan sekitar 30.000 formasi khusus untuk posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kandidat yang lolos seleksi nantinya akan berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pendaftaran sendiri telah dibuka sejak 15 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id dan akan ditutup pada 24 April 2026.

Karena itu, masyarakat yang memenuhi kriteria diharapkan segera mendaftar sebelum batas waktu berakhir, sekaligus memanfaatkan peluang untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia.

Editor: Sabik Aji Taufan
