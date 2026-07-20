Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Belum Dapat Kabar Terkait Penempatan Manajer

JawaPos.com – Rencana penempatan manajer profesional di jaringan Koperasi Merah Putih ternyata belum berlaku untuk seluruh unit, terutama untuk yang beroperasioanl di tingkat kelurahan.

Pengelola Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengaku hingga kini belum menerima arahan terkait adanya penunjukan manajer yang akan ditempatkan di gerainya.

“Oh nah itu kemarin saya sempat nanya sama ketua ya, itu katanya kalau yang manajer itu hanya untuk Kopdes. Kalau untuk Kopkel sendiri itu belum ada, belum ada arahan sih apakah akan ada manajer atau tidak,” ujar karyawan Eno, saat ditemui Jawapos.com, Senin (20/7).

Menurut dia, perhatian pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan kepada pengembangan koperasi di tingkat desa. “Iya, makanya yang difokuskan itu Kopdesnya,” katanya.

Di tengah belum adanya manajer profesional, operasional Kopkel Merah Putih Melawai masih dijalankan dengan sumber daya yang terbatas. Eno mengungkapkan gerai tersebut hanya memiliki dua orang karyawan dari warga lokal, termasuk dirinya.

Terkait pengalaman kerja, Eno mengaku dirinya bukan berasal dari industri ritel, melainkan pernah bekerja di bagian gudang.

Sebagaimana diketahui, Kopkel Merah Putih Melawai mulai beroperasi sejak akhir Juli tahun lalu dan kini telah mendekati usia satu tahun.

Selama periode tersebut, koperasi diklaim mampu bertahan secara operasional karena tetap memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha.

“Jadi kalau dibilang untuk bertahan, sejauh ini ya mungkin bertahan karena memang kita ada keuntungan sendiri,” katanya.