Dari Ekspor ke Proper Hijau, Ceria Tancap Gas Wujudkan Tambang Ramah Lingkungan

JawaPos.com - PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria) menorehkan capaian positif pada kuartal I 2026 dengan keberhasilan meraih Proper Hijau periode 2024-2025.

Prestasi ini melanjutkan momentum sebelumnya, setelah pada Februari lalu perusahaan tambang nikel tersebut berhasil mengekspor ribuan ton feronikel ke pasar Asia melalui Kendari New Port.

Perusahaan tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar kepatuhan lingkungan, tetapi juga terus mendorong inovasi. Upaya tersebut meliputi efisiensi energi untuk menekan emisi, pengelolaan limbah berkelanjutan, hingga program pelestarian keanekaragaman hayati.

Direktur Utama Ceria, Abdul Haris Tatang, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Penghargaan tahun ini menjadi wujud nyata kinerja positif dalam menyeimbangkan kegiatan operasional dan kelestarian lingkungan,” ujar Tatang.

Tatang menambahkan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir. Perusahaan menargetkan peningkatan kinerja agar dapat meraih Proper Emas di masa mendatang.

“Kondisi itu tentu saja hanya dapat terwujud dengan peningkatan standar operasional melalui upaya inovasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan energi bersih, serta tata Kelola perusahaan yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Selain itu, ia kembali mengingatkan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh lini operasional.