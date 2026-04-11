Langkah Apkasi dan IBA Dorong Investasi di Daerah Lewat Penguatan Potensi Lokal ke Pasar Global

JawaPos.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama International Business Association (IBA) berkomitmen berdorong pengembangan investasi di daerah dengan menjadi bagian dari upaya sistemen dalam memangkas hambatan investasi lewat pengintegrasian potensi lokal ke pasar global.

Komitmen ini diungkapkan di tengah kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten di Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/4/2026). Kunjungan ini dilakukan guna meninjau efektivitas gedung PPID yang merupakan hasil kolaborasi Apkasi dan IBA sebagai platform terintegrasi pasca-peresmian oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Januari lalu.

Chairman IBA, Shan Shan didampingi Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang menerima langsung pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faizal, mengakui bahwa kehadiran PPID yang digagas Apkasi merupakan terobosan yang baru pertama kali ia temui di Indonesia. Menurutnya, inovasi ini sangat menarik karena asosiasi pemerintah daerah kini memiliki instrumen konkret untuk menjemput bola dalam mencari pembeli (buyer) dan investor luar negeri melalui satu pintu.

"Kami di DPRD Banten akan segera menginformasikan kepada pemerintah daerah untuk bergabung di PPID. Ini adalah langkah penting bagi daerah untuk memiliki representasi di pusat promosi terpadu seperti ini," tegas Faizal usai meninjau kantor perwakilan pemerintah daerah di kompleks PPID.

Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menekankan bahwa eksistensi PPID bukan sekadar kantor perwakilan, melainkan instrumen untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pasar internasional yang selama ini menjadi tembok bagi daerah. Ia meyakini bahwa dengan posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, setiap kabupaten memiliki peluang setara untuk memamerkan "permata" ekonominya kepada dunia.

"Apkasi memiliki keyakinan kuat bahwa melalui PPID ini, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat menciptakan ruang baru untuk menghasilkan PAD yang signifikan. Fokus kami adalah optimalisasi ekspor komoditas unggulan dan pembukaan peluang investasi baru melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih kompetitif di tingkat global," jelas Sarman dalam paparannya.

Chairman IBA, Shan Shan, memaparkan visi mengenai pentingnya kemandirian daerah melalui pembiayaan alternatif agar tidak terus bergantung pada pagu APBN yang terbatas. Beliau menyoroti kendala investor asing yang seringkali kesulitan melirik potensi daerah akibat ketiadaan platform terintegrasi, yang berdampak pada lamanya proses due diligence.

"Kami di IBA bersama Apkasi sangat peduli pada nasib 416 kabupaten yang memiliki sumber daya alam melimpah namun belum tergarap optimal. Melalui tiga pilar program kami—mulai dari pembangunan hub promosi permanen, platform ekspor dengan pendampingan sertifikasi, hingga penyiapan lahan investasi yang siap bangun—kami berkomitmen menghadirkan legacy pembangunan yang berkelanjutan bagi setiap kepala daerah dan pemasukan langsung bagi masyarakat lokal," ungkap Shan Shan.