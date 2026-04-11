Transaksi E-commerce Februari 2026 Capai 96,7 Triliun, Tren Konten Jadi Penggerak

Ilustrasi e-commerce. (Freepik)
JawaPos.com–Kementerian Perdagangan mencatat nilai penjualan e-commerce pada Februari 2026 mencapai USD5,76 miliar atau Rp 96,7 triliun. Angka ini dipengaruhi tren e-commerce yang makin mengandalkan konten sebagai pintu utama transaksi.
Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo menjelaskan, di Tokopedia dan TikTok Shop, siaran LIVE ditonton 38 miliar kali, membawa lonjakan transaksi 15 kali lipat. Konten menjadi penggerak utama dalam perdagangan, kekuatan penemuan TikTok berperan penting dalam membantu pengguna menemukan produk dengan cara yang lebih menarik.
”Integrasi Tokopedia dan TikTok Shop memungkinkan penjual mengubah proses penemuan menjadi transaksi secara lebih mulus. Didukung pusat penjual yang terintegrasi, pelaku usaha dapat mengelola operasional dengan lebih efisien, mengakses insight yang lebih mendalam, serta menjangkau pelanggan melalui konten dan marketplace. Sehingga mendorong konversi menjadi pertumbuhan bisnis yang nyata dan terukur," ucap Stephanie Susilo melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).
Pencapaian brand lokal seperti MOELL OFFICIAL, Pushop Store dan Vianova Watch Store menjadi bukti. Melalui pemanfaatan konten, kolaborasi dengan affiliate content creator, serta strategi pemasaran relevan lainnya, pelaku usaha mampu mengakselerasi pertumbuhan dan memaksimalkan peluang di era discovery e-commerce.
”Melalui Tokopedia dan TikTok Shop, kami dapat memaksimalkan potensi. Mulai dari fitur LIVE, jaringan affiliate, hingga solusi iklan terintegrasi, ekosistem yang lengkap ini memfasilitasi kami menjangkau audiens lebih luas sekaligus meningkatkan konversi secara signifikan," ujar Uung Victoria Finky, pendiri MOELL OFFICIAL.
Sementara, Pushop Store, brand lokal tas pria di Tokopedia dan TikTok Shop, mengandalkan pendekatan affiliate-first untuk mendorong pertumbuhan.
Baca Juga:Catatkan Laba Rp 578,4 Miliar Sepanjang 2025 Didukung Pertumbuhan Kredit dan Lonjakan Nasabah
”Bagi kami, kekuatan utama Tokopedia dan TikTok Shop adalah kemampuan menghubungkan brand dengan kreator dan konsumen secara langsung. Dengan dukungan affiliate content creator, konten video, serta fitur pemasaran seperti GMV Max, kami dapat memperluas jangkauan sekaligus mengoptimalkan performa penjualan,” ujar Riki Rezkiyansyah, TikTok Shop Specialist Pushop Store.
Brand lain, Vianova Watch Store, brand jam tangan lokal di Tokopedia dan TikTok Shop, mengandalkan kombinasi affiliate content creator, LIVE streaming, dan promo eksklusif untuk menarik minat pembeli. Strategi ini menempatkan kreator sebagai ujung tombak dalam memperluas jangkauan sekaligus mendorong keputusan pembelian.
”Melalui Tokopedia dan TikTok Shop, kami dapat menggabungkan kekuatan affiliate, LIVE streaming, dan promosi dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Dukungan fitur seperti GMV Max serta kolaborasi dengan para affiliate content creator membantu kami menjangkau audiens lebih luas sekaligus mendorong keputusan pembelian,” ujar Dennis Hartanto, pendiri Vianova Watch Store.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging