Harga Emas Antam Jumat, 10 April 2026: Naik Tipis Rp 7.000 Jadi Rp 2.857.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat naik tipis sebesar Rp 7.000 menjadi Rp 2.857.000 per gram pada perdagangan Jumat (10/4).

Harga tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.850.000 per gram, pada Kamis (9/4).

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.478.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 14.100.000.

Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 28.120.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 70.135.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 140.105.000.

Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 280.060.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dihargai Rp 2.797.600.000.

Kenaikan juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 14.000 menjadi Rp 2.619.000 per gram.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.605.000 per gram.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.619.000 per gram.