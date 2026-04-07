Harga Emas Antam Selasa 7 April 2026 Naik Rp 19.000 Jadi Rp 2.850.000 per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat naik sebesar Rp 19.000 menjadi Rp 2.850.000 per gram pada perdagangan Selasa (7/4). Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang di level Rp 2.831.000 per gram pada Senin (6/4).

Mengutip laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 1.475.000. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 14.025.000.

Harga emas Antam untuk ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.995.000. Emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 69.862.000.

Emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 139.645.000. Emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 279.212.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp 2.790.600.000.

Kenaikan harga juga berlaku pada penjualan kembali atau buyback yang naik sebesar Rp 19.000 menjadi Rp 2.569.000 per gram. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan buyback sebelumnya yang Rp 2.550.000 per gram.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya, harga yang dikenakan adalah Rp 2.477.000 per gram. Pemilik emas batangan yang dibeli sejak November 2022 masih mendapat harga jual yang menguntungkan alias cuan.

Harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika memiliki 5 gram dengan harga beli Rp 4.680.000, saat ini dapat dijual sebesar Rp 12.845.000 (belum termasuk pajak).

Dengan begitu, keuntungan total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut mencapai Rp 8.165.000.

