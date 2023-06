Dirut Kideco: CSR Harus Bisa Memberi Nilai Tambah untuk Masyarakat

JawaPos.com - Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung (Kideco), Mohammad Kurnia Ariawan mengatakan, Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan, harus bisa memberikan nilai tambah untuk masyarakat penerimanya.

"Program tersebut harus bisa memberikan nilai tambah baik di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi," ujar Kurnia Ariawan.

Dijelaskannya, Program CSR Kideco merupakan investasi sosial untuk tumbuh bersama secara harmonis dan menciptakan keberlanjutan di masa depan. Harapannya kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi yang sejalan dengan visi Kideco menjadi “the most reliable and eco-friendly Indonesian energy provider for sustainable future,".

Dalam acara tersebut, Kideco yang merupakan anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk, kembali meraih penghargaan dalam ajang TOP CSR Award 2023. Penghargaan tersebut meliputi TOP CSR 2023 Stars 5, TOP CSR Awards 2023; Innovation Program Kampoeng CSR to SDGs serta TOP Leader on CSR Commitment 2023, yang diberikan kepada Direktur Utama Kideco.

Kurnia Ariawan juga menjelaskan, bahwa penghargaan yang diterima Kideco, akan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus memberikan yang terbaik tidak hanya untuk masyarakat sekitar lokasi perusahaan, akan tetapi juga seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa ada banyak dampak positif dari program CSR, salah satunya adalah berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

“Forum ini mengamalifikasi pentingnya kita untuk terus belajar dan menjawab tantangan, tidak hanya keberlanjutan, tapi yang terpenting saat ini dalam jangka pendek adalah mencegah terjadinya collapse, baru kita mewujudkan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi. Apresiasi kepada para pemenang yang telah menerapkan prinsip-prinsip tadi dan itu semua adalah bagian pembelajaran untuk kita semua," kata Sigit.

Sigit juga menjelaskan, peradaban saat ini masuk dalam kondisi eksponensial, yang membawa peradaban manusia pada ancaman collapse. Hal itu disebabkan manusia produktif untuk dirinya sendiri, belum memikirkan unsur lain, seperti efek lingkungan jangka panjang. Manusia harus regeneratif, yaitu meniru kepada proses alam, mengembalikan kondisi betul-betul seperti semula.

TOP CSR Awards 2023 yang diselenggarakan untuk mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas program CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tema yang diambil dalam TOP CSR Awards 2023 adalah “CSR Innovation Programs for Sustainable Business Growth.”Penghargaan TOP CSR Award 2023 ini diikuti oleh 177 Perusahaan finalis dari berbagai sektor.