Uniqlo Buka Toko ke-64 Berkonsep Neigborhood Store, Pelanggan Bisa Menangkan Hadiah Berlibur ke Jepang

JawaPos.com - Perusahaan ritel global asal Jepang, UNIQLO, mengumumkan bakal membuka toko terbaru di One District at Puri pada Jumat (26/5) pukul 06.00 WIB. UNIQLO 1st Neighborhood Store ini menawarkan konsep yang berbeda dari toko UNIQLO yang telah hadir di Indonesia.

UNIQLO One District at Puri diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dan lebih nyaman. Menjadi toko ke-64, UNIQLO 1sf Neighborhood Store berada di atas bangunan dengan total luas 2,000 m2 di kawasan Metland Cyber Puri, Tangerang.

Konsep UNIQLO Neighborhood Store ini merupakan konsep toko yang berdiri dan berusaha hidup berdampingan bersama masyarakat sekitar.

"Tujuan dari konsep ini adalah untuk membuat kehidupan masyarakat lebih nyaman, menarik dan lebih positif. Dilengkapi berbagai fasilitas, lorong yang lebih lebar dan ceiling yang lebih tinggi, kehadiran toko UNIQLO One District at Puri diharapkan bisa menjadi salah satu tujuan belanja yang mudah dijangkau dan nyaman bagi semua orang baik tua, muda, hingga anak-anak," jelas manajemen UNIQLO dalam keterangan resmi, Kamis (25/5).

Untuk diketahui, pembukaan UNIQLO One District at Puri semakin spesial karena bertepatan dengan selebrasi 10 tahun perjalanan UNIQLO di Indonesia. UNIQLO merilis edisi khusus UT Magic for All Goes to Indonesia yang menampilkan graphic pose ikonik Mickey Mouse menggunakan pakaian tradisional Bali dan Madura.

Tidak hanya itu, UNIQLO berkolaborasi dengan merek lokal ternama yang menjadi salah satu bagian erat dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, yaitu Gojek, Indomie, dan Tolak Angin untuk koleksi UTme! yang desain limited pre-print-nya juga bisa didapatkan di UNIQLO One District at Puri.

Selama periode pembukaan pada 26 Mei-1 Juni 2023, pelanggan setia UNIQLO bisa menikmati berbagai keuntungan berbelanja serta penawaran terbatas yang sayang untuk dilewatkan. Selain itu, berbagai promo menarik pun telah disiapkan khusus pada periode pembukaan saja.

"Spesial hanya untuk pembelanjaan di UNIQLO One District at Puri, pelanggan memiliki kesempatan untuk memenangkan 2 paket trip gratis ke Jepang 5 hari 4 malam untuk 1 orang pemenang top," ujarnya.

Yang spesial lainnya dari UNIQLO One District at Puri adalah hadirnya sustainability corner dengan konsep yang baru dimana UNIQLO mendedikasikan area tersebut untuk anak-anak, selaras dengan konsep toko sebagai one-stop shopping center di tengah kota yang cocok bagi keluarga.

Terdapat perpustakaan mini, area baca dengan kursi dan meja yang terbuat dari kayu daur ulang serta permainan sensori untuk mengakomodasi aktivitas bermain anak dan membaca di dalam toko.

"Untuk itu, jangan sampai lewatkan pembukaannya secara resmi, pada Jumat, 26 Mei 2023 mendatang pukul 06.00 WIB dan nikmati pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan nyaman di UNIQLO One District at Puri," tandasnya.