Bapanas Sebut Harga Telur Naik di Pasaran karena Harga Pakan Naik

“Saat ini di tingkat hulu atau peternak terjadi perubahan biaya produksi, khususnya variabel biaya pakan. Untuk menjaga biaya produksi di tingkat peternak tidak semakin melonjak, kita prioritaskan untuk dilakukan langkah stabilisasi harga pakan,” kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (23/5).

Menurut Arief, ekosistem perunggasan sangat erat kaitannya dengan jagung sebagai salah satu komponen utama pakan ternak. Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga jagung, Bapanas tingkatkan fasilitasi distribusi pangan (FDP) komoditas jagung dari petani atau gapoktan kepada peternak.

"Saat ini telah mencapai 1.100 ton dan masih berproses pendistribusian ke Solo Raya 100 ton. Dengan pasokan jagung yang lancar akan dapat menurunkan biaya produksi,” tuturnya.

Tak hanya itu, upaya stabilisasi harga pakan menurut Arief, harus disikapi melalui kolaborasi bersama stakeholder, termasuk kementerian/lembaga terkait.

Sementara itu, berdasarkan Panel Harga Pangan per 23 Mei 2023, harga telur ayam di DKI Jakarta dibanderol Rp 31.590 per kilogram. Harga tersebut tentu berada di atas Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 27 ribu per kilogram.