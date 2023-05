Ada yang Naik dan Turun, Ini Daftar Harga BBM Shell, BP dan Vivo Terbaru Per 1 Mei 2023

JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta mengalami penyesuaian harga per 1 Mei 2023. Dilihat dari masing-masing laman resminya, beberapa jenis BBM mengalami kenaikan dan penurunan harga.

Seperti harga BBM Shell, khusus di DKI Jakarta misalnya, kenaikan harga terjadi untuk BBM jenis Shell V-Power (RON 95) dan penurunan untuk jenis Shell V-Power Diesel.

Harga BBM Shell V-Power atau jenis bahan bakar beroktan naik tipis Rp 600 rupiah menjadi Rp 14.850 per liter dari sebelumnya Rp 14.790 per liter.

Sementara harga BBM Shell jenis V-Power Diesel turun Rp 800 menjadi Rp 14.640 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp 15.440 per liter.

Kemudian, harga BBM BP jenis BP Ultimate mengalami kenaikan menjadi Rp 14.850 per liter dari sebelumnya Rp 13.850 per liter. Lalu, jenis BP 92 juga tercatat naik menjadi Rp 13.950 per liter dari sebelumnya Rp 13.990 per liter.

Baca Juga: Penjelasan Wali Kota Surabaya Soal Alasan ASN Tak Harus Bekerja di Kantor

Tak hanya itu, kenaikan harga juga berlaku untuk BBM BP jenis BP 90 menjadi Rp 13.990 per liter dari sebelumnya Rp 13.850 per liter. Adapun penurunan harga terjadi pada harga BBM BP jenis BP Diesel dari Rp 14.270 per liter menjadi Rp 13.700 per liter.

Berbeda dengan Shell dan BP, harga BBM Vivo untuk semua jenis Revvo mengalami kenaikan. Khusus di Jakarta, harga BBM Revvo 95 naik menjadi Rp 14.651 per liter dari sebelumnya Rp 14.595 per liter. Lalu, harga BBM Revvo 92 dari Rp 13.800 per liter pada April 2023 naik menjadi Rp 13.926 per liter dan BBM Revvo 90 dari Rp 11.600 per liter naik menjadi Rp 11.800 per liter.

Lebih lengkap, berikut ini harga BBM Shell, BP, dan Vivo terbaru per 1 Mei 2023:

- Revvo 95 Rp 14.651

- Revvo 92 Rp 13.928

- Revvo 90 Rp 11.800

- BP 90 Rp 13.900

- Bp 92 Rp 13.990

- BP Ultimate Rp 14.850

- BP Diesel Rp 13.700

- Shell Super Rp 13.990 per liter

- Shell V-Power Rp 14.850 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp 14.640 per liter

- Shell V-Power Nitro+ Rp 15.120 per liter