IHSG Jelang Akhir Pekan Menguat Ikuti Bursa Kawasan Asia

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, dibuka naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia dan global.

IHSG dibuka menguat 6,17 poin atau 0,09 persen ke posisi 6.719,96. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,13 poin atau 0,12 persen ke posisi 953,40.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed (variatif) dalam level 6.760 sampai 6.660 ," ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih. di Jakarta, Jumat.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia periode Mei 2023 secara tak terduga tumbuh sebesar 0,96 persen year on year (yoy) menjadi 21,72 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang merupakan ekspansi ekspor pertama dalam tiga bulan.

Baca Juga: Kejagung Pastikan Telusuri Keterlibatan Suami Puan Maharani Dalam Kasus BTS Kominfo

Namun demikian, BPS juga melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2023 merosot menjadi 0,44 miliar dolar AS, dari sebelumnya 3,94 miliar dolar AS pada April 2023, juga jauh di bawah konsensus pasar yang surplus 3,02 miliar dolar AS.

Capaian tersebut merupakan surplus perdagangan terkecil sejak April 2020 di tengah lonjakan impor.

Berdasarkan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil di pasar domestik dari pabrik ke dealer (wholesales) periode April 2023 hanya sebesar 58.911 unit, merosot sekitar 42 persen dari bulan sebelumnya.

Dari mancanegara, bank sentral AS The Federal Reserve mengumumkan akan mempertahankan suku bunganya di level 5 -5,25 persen, yang menandai penahanan suku bunga pertama setelah The Fed secara rutin menaikkan dalam lebih dari setahun.

Baca Juga: Reaksi Zoe Saldana Usai Film 'Avatar 5' Bakal Tayang Pada 2031

The Fed telah menaikkan suku bunganya sebanyak 10 kali sejak Maret 2022, untuk menahan inflasi di negara tersebut.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 220,30 poin atau 0,66 persen ke 33.265,19, Indeks Hang Seng menguat 130,38 poin atau 0,66 persen ke 19.959,30, Indeks Shanghai menguat 12,05 poin atau 0,37 persen ke 3.265,03, dan indeks Straits Times menguat 26,00 poin atau 0,80 persen ke 3.268,85.