Pendapatan Rp 44,9 Miliar, Employee Super App Venteny Tumbuh Pesat

JawaPos.com - Employee Super App yang dikembangkan PT Venteny Fortuna International Tbk (Venteny) mulai menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem layanan digital bagi perusahaan dan karyawan. Hingga Semester I 2026, lini B2B2E Employee Super App mencatatkan pendapatan Rp 44,9 miliar atau sekitar 42,5 persen dari total pendapatan perusahaan.

Kinerja tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap platform digital yang dapat menghubungkan perusahaan dan karyawan dalam satu ekosistem. Venteny melihat peluang tersebut dengan terus mengembangkan penggunaan Employee Super App untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan finansial karyawan, serta engagement.

Dalam pengembangannya, Employee Super App tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi juga memperluas manfaat bagi karyawan sebagai pengguna. Berbagai solusi yang tersedia dalam ekosistem tersebut ditujukan untuk menciptakan keterhubungan yang lebih luas antara perusahaan dengan para pekerjanya.

Pertumbuhan lini B2B2E juga menjadi salah satu bagian dari strategi dalam mengembangkan dua lini bisnis utama. Yakni B2B Financial Services dan Employee Super App. Pada Semester I 2026, bisnis B2B Financial Services masih memberikan kontribusi terbesar dengan pendapatan Rp60,9 miliar atau 57,5 persen dari total pendapatan.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan berupaya membangun hubungan yang lebih panjang dengan perusahaan maupun pengguna. Basis pengguna dan jaringan perusahaan yang telah terbentuk akan dioptimalkan melalui peningkatan penetrasi produk, penggunaan layanan, hingga monetisasi.

Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi B2B2E terhadap pendapatan sekaligus memperbesar nilai yang dihasilkan dari setiap perusahaan dan pengguna di dalam ekosistem Venteny.

Kaleb Solaiman, Group CFO Venteny, mengatakan bahwa pencapaian Semester I 2026 menjadi bagian penting dari perjalanan Perseroan dalam membangun pertumbuhan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.

“B2B Financial Services dan B2B2E Employee Super App memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam membangun ekosistem Venteny. Financial Services memberikan akses terhadap solusi pembiayaan produktif, sementara Employee Super App memperluas konektivitas kami dengan perusahaan dan karyawan,” kata Kaleb dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/9).