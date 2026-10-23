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Sabik Aji Taufan
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Tingkatkan PNBP, Pembayaran Jasa Kenavigasian Dipermudah Lewat Digitalisasi

Penandatanganan kerja sama PT Finnet Indonesia (Finpay) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok. (Mitra Kemenhub)

 

JawaPos.com - Pemerintah berusaha mempermudah pembayaran sektor navigasi. Langkah ini untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 
Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama PT Finnet Indonesia (Finpay) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok. Kerja sama ini meliputi penyediaan layanan payment gateway untuk pembayaran PNBP pada layanan Badan Layanan Umum (BLU) melalui website SIMOLI (Sistem Monitoring Laporan Internal). 
 
​Penandatanganan PKS dilakukan oleh Plt. Direktur Utama sekaligus Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia (Finpay), Aziz Sidqi, dan Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Amir Makbul.
 
Melalui kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan digitalisasi pembayaran dan peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa kenavigasian. 
 
 
“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PNBP. Kami memiliki komitmen kuat dalam mendukung peningkatan PNBP dan tentunya akan memberikan dukungan penuh agar upaya peningkatan penerimaan negara ini dapat berjalan optimal,” ujar Aziz, Kamis (22/10).
 
Dengan layanan payment gateway diharapkan bisa mempermudah transaksi. Selain itu, pengelolaan keuangan semakin transparan dan akurat.
 
​Finnet berkomitmen menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital Indonesia, termasuk di sektor pelayanan publik. 
 
Perusahaan mendukung pengembangan infrastruktur pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan sistem, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan. 
 
Pendekatan ini mengedepankan penguatan proses bisnis yang telah berjalan, tanpa mengambil alih kewenangan maupun proses bisnis Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok. 
 
​Ke depan, kedua pihak diharapkan dapat mengembangkan kolaborasi secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan prioritas layanan, dengan memperhatikan keamanan, kepatuhan, serta keberlanjutan operasional. 
 
Keberhasilan transformasi digital diharapkan tercermin melalui manfaat nyata bagi organisasi dan pengguna jasa, sekaligus mendukung pengelolaan PNBP yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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