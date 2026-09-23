Siloam Rogoh Rp 6,9 Triliun Akuisisi 14 Aset RS untuk jadi Milik Sendiri

JawaPos.com - Siloam International Hospitals melakukan akuisisi 14 properti rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah dari aset sewa menjadi aset milik sendiri dengan nilai sekitar Rp 6,9 triliun.

"Akuisisi menandai tonggak penting bagi agar memperoleh porsi nilai yang lebih besar dari operasional, fleksibilitas yang lebih luas atas strategi aset dan klinis, serta membangun fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan jangka panjang rumah sakit," kata Presiden Direktur Siloam, David Utama, usai RUPSLB di Auditorium, Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Karawaci, Tangerang, Selasa (22/9).

Selain melakukan akuisisi, agenda RUPSLB lainnya adalah membahas mengenai pemberian jaminan atas aset tertentu Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman sindikasi hingga Rp 14,5 triliun untuk mendukung transaksi.

David menambahkan, transaksi ini diharapkan memberi perseroan kendali yang lebih besar atas strategi aset dan klinisnya, memungkinkan Perseroan memperoleh porsi nilai yang lebih besar dari operasional rumah sakitnya, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Sementara itu, transaksi akan dilaksanakan dalam dua tahap yakni akuisisi delapan properti rumah sakit berdasarkan perjanjian jual beli saham bersyarat dengan penyelesaian akhir ditargetkan pada Oktober 2026. Lalu diikuti dengan potensi akuisisi enam properti tambahan berdasarkan pengaturan opsi jual yang telah disepakati.

Meskipun Transaksi diperkirakan akan meningkatkan biaya pendanaan dalam jangka pendek, lanjut David, manajemen memperkirakan transaksi akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan jangka panjang Perseroan melalui peningkatan arus kas operasional dan kepemilikan yang lebih besar atas aset rumah sakit strategis. Transaksi ini juga didukung oleh pendapat kewajaran independen yang diterbitkan oleh penilai independen.

"Kepemilikan atas properti tersebut akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi kami untuk berinvestasi pada fasilitas rumah sakit, menambah kapasitas, dan meningkatkan layanan klinis sesuai dengan kebutuhan pasien yang terus berkembang," ujarnya.