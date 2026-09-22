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Dimas Choirul
Selasa, 22 September 2026 | 20.48 WIB

Tak Sekadar Sisa, Produk Samping Silika Dari Proses Industri Tenyata Bisa Diracik Jadi Bahan Berguna

pabrik petrokimia. (istimewa) - Image

pabrik petrokimia. (istimewa)

JawaPos.com - Produk samping dari proses industri tak selalu berakhir sebagai material yang harus dibuang atau disimpan. Kini, sisa produk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyaring dalam proses produksi asam sulfat dan berpotensi mengurangi kebutuhan bahan dari pihak lain.

Hal inilah yang dilakukan PT Petrokimia Gresik (Persero), perusahaan Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), yang mengembangkan inovasi pemanfaatan produk samping silika sebagai bahan penyaring belerang cair dalam proses produksi asam sulfat.

Inovasi ini mengubah material yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengelolaan menjadi bahan bernilai guna, sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap bahan penyaring dari pihak lain.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan bahwa inovasi tersebut telah memperoleh Sertifikat Paten Sederhana dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Selama ini, penyaringan belerang cair menggunakan diatomaceous earth yang diperoleh dari pihak lain. Melalui inovasi ini, kami tidak hanya menemukan solusi atas produk samping silika yang dihasilkan perusahaan, tetapi juga menghadirkan alternatif bahan penyaring yang dapat mendukung efisiensi proses produksi,” ujar Daconi, dikutip Senin (21/9).

Silika merupakan produk samping dari proses produksi aluminium fluorida. Setiap bulan, unit produksi tersebut menghasilkan sekitar 990 ton silika dalam bentuk padatan. Volume tersebut membutuhkan pengelolaan serta area penyimpanan yang memadai.

Tantangan tersebut kemudian mendorong Petrokimia Gresik mengembangkan silika sebagai alternatif bahan penyaring pada proses produksi asam sulfat.

Asam sulfat merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam proses produksi pupuk. Dalam proses produksinya terdapat tahapan penyaringan belerang cair untuk menghasilkan bahan yang bersih dan memenuhi standar mutu.

Melalui inovasi yang dikembangkan, silika hasil samping produksi aluminium fluorida kini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan penyaring dalam proses tersebut.

Editor: Estu Suryowati
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