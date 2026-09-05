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Nanda Prayoga
Minggu, 6 September 2026 | 00.40 WIB

Pelita Air jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Indonesia

Maskapai Pelita Air (Dok. JawaPos.com) - Image

Maskapai Pelita Air (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelita Air kembali menorehkan prestasi di bidang ketepatan waktu penerbangan. Maskapai tersebut meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Angkutan Udara dengan On Time Performance (OTP) terbaik tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi di Bogor, Rabu (2/9). Penghargaan diberikan dalam acara Aviation Award 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara Tahun 2026.

Faik mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap konsistensi seluruh Perwira Pelita Air dalam menjaga kualitas operasional, khususnya dalam memastikan penerbangan berlangsung tepat waktu.

"Bagi kami, tepat waktu berarti menghargai waktu dan kepercayaan pelanggan. Capaian ini juga menjadi bukti konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu membutuhkan kolaborasi seluruh elemen operasional, didukung proses kerja yang disiplin dan pemanfaatan teknologi yang tepat," ujar Faik dalam keterangan di Baubau, Sulawesi Tenggara, dikutip Sabtu (5/9).

Menurut Faik, capaian tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas upaya Pelita Air dalam mempertahankan ketepatan waktu penerbangan. Hal itu dinilai penting untuk memastikan pelanggan memperoleh pengalaman perjalanan yang optimal.

"Penghargaan ini juga menjadi capaian kedua setelah Pelita Air meraih Best On-Time Performance pada Agustus 2025 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," ujarnya.

Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi Pelita Air dalam mempertahankan kualitas operasional dan pelayanan penerbangan, terutama dari sisi ketepatan waktu.

Editor: Estu Suryowati
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