Pemerintah Siapkan Rp 350 Miliar untuk Pengembangan Kopi dan Kakao di Lampung

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 350 miliar untuk mendukung program pengembangan kopi dan kakao di Lampung melalui penyediaan 2,6 juta batang bibit untuk mendukung pengembangan areal sekitar 18.000 hektare.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, dari total target pengembangan perkebunan 30.000 hektare di Lampung, sekitar 18.000 hektare diarahkan untuk kopi dan kakao, sementara sisanya untuk tebu.

“Target bantuan perkebunan itu 30.000 hektare. 18.000 hektare untuk kopi dan kakao. Nilainya kurang lebih Rp350 miliar untuk Lampung. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk petani,” kata Amran saat peninjauan lokasi pembibitan kopi dan kakao di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dikutip Jumat (28/8).

Ia menegaskan dukungan pemerintah diberikan gratis kepada petani, mulai dari bibit, pengolahan lahan hingga biaya penanaman.

“Sekali lagi, semua gratis. Bibit gratis, biaya penanaman gratis, biaya olah gratis. Gratis untuk petani Indonesia. Itu dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.

Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan menyambut positif pengembangan kopi dan kakao di Lampung. Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki prospek ekonomi dan pasar ekspor yang besar.

“Kami melihat pembibitan ini, kopi, juga coklat sangat baik. Harapan kita tanaman keras ini juga dapat ditanam karena ini tentunya untuk kebutuhan ekspor secara nasional,” kata Qudrotul.