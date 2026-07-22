IHSG Diprediksi Lanjut Menguat ke Level 6.398, Cermati Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melanjutkan penguatannya pada perdagangan Rabu (22/7), setelah ditutup menguat sebesar 1,74 persen ke level 6,340 pada perdagangan Selasa (21/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG pada skenario hitam posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut berarti IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6,355-6,398. Namun, cermati adanya potensi koreksi dalam jangka pendek untuk menguji 6,274-6,307.

Adapun level support IHSG berada di 6,111, 5,839. Sementara itu, level resistance berada di 6,377 dan 6,599.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati, yakni PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy untuk saham BRMS. Pada perdagangan terakhir, saham BRMS menguat 7,83 persen ke level 620 dan disertai peningkatan volume pembelian. Pergerakan BRMS juga masih berada pada rentang MA20 dan MA60. Saat ini, posisi BRMS diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (C).

Investor dapat melakukan Trading Buy pada kisaran 580-600 dengan target harga 640 hingga 670 dan stop loss di bawah 560.

Sementara itu, saham MAPA direkomendasikan Buy on Weakness. Saham MAPA terkoreksi 0,78 persen ke level 635 dan disertai munculnya tekanan jual. Meski demikian, MNC Sekuritas memperkirakan posisi MAPA saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave (iii) dari wave [c].

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 615-630 dengan target harga 670 hingga 710 dan stop loss di bawah 590.