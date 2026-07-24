IHSG Berpeluang Menguat Jumat 24 Juli, Cek Rekomendasi Saham Pilihan

Mahasiswa berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali menguat pada perdagangan Jumat (24/7), setelah ditutup melemah sebesar 0,30 persen ke level 6,315 pada perdagangan Kamis (23/7).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) dari wave [iv], cermati area 6,146-6,219 sebagai area koreksinya. Adapun kami perkirakan, IHSG masih berpeluang menguat menguji 6,470-6,667 sekaligus area gap-nya.
Adapun level support IHSG berada di 6,226, 6,111. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.
MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Sinar Eka Selaras Tbk (EMAS), dan PT XL Axiata Tbk (EXCL).
MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Pada perdagangan terakhir, saham BBRI terkoreksi 0,99 persen ke level 2.990 dan didominasi tekanan jual, namun pergerakannya masih mampu bertahan di atas MA60. Saat ini, posisi BBRI diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].
Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 2.910-2.950 dengan target harga 3.120 hingga 3.180 dan stop loss di bawah 2.890.
Sementara itu, saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga direkomendasikan Buy on Weakness. Saham BRPT terkoreksi 2,19 persen ke level 1.790 dan masih didominasi tekanan jual. Meski demikian, pergerakannya masih mampu bertahan di atas MA60. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BRPT saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C.
Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 1.600-1.770 dengan target harga 2.000 hingga 2.110 dan stop loss di bawah 1.570.
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